السعودية اليوم / انتظام نصف مليون طالب وطالبة في المنطقة الشرقية مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث



الدمام 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

انتظم قرابة نصف مليون طالب وطالبة في مختلف المرحل الدراسية في المنطقة الشرقية، اليوم على مقاعدهم الدراسية، مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري 1444هـ، وسط أجواء يملؤها التفوق والتفاؤل .

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي تجهيز وتهيئة كافة المدارس في مدن ومحافظات المنطقة، وتقديم الإرشادات الصحية والأمن والسلامة والتوجيه الطلابي وفق الخطط التشغيلية التي تعمل عليها إدارة التعليم لضمان بداية دراسية جادّة وفصلًا دراسيًا موفقًا وحافلًا بالإنجازات والنجاحات في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة "أعزها الله" لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها .

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15:30ت م

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