السعودية اليوم / السودان تشارك في مؤتمر وزراء الصحة العرب بالجزائر



الخرطوم 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

تشارك السودان في مؤتمر وزراء الصحة العرب الذي يعقد غداً بالجزائر بوفد يرأسه وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم.

وقال الوزير السوداني في تصريح له اليوم، إن المؤتمر سيناقش عدّة ملفات منها متابعة الجهود المبذولة من أجل إنشاء وكالة الأدوية بهدف توطين الدواء بالمنطقة العربية، بجانب مشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والإستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

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15:28ت م

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