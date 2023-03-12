السعودية اليوم / هطول أمطار على منطقة الجوف



سكاكا 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف شملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل وعددا من المراكز بالمنطقة .

جعلَها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

15:24ت م

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