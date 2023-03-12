السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن أمطارًا خفيفة إلى متوسطة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة خيبر.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً.

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15:18ت م

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