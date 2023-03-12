السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تحدد مواعيد استلام وثائق الخريجين للفصل الدراسي الثاني



عرعر 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

حددت جامعة الحدود الشمالية، أوقات تسليم وثائق التخرج لطلاب وطالبات الجامعة للفصل الدراسي الثاني.

حيث سيكون التسليم في مدينة عرعر يوم الخميس 9 مارس بمقر العمادة، وفي محافظة رفحاء 12 مارس ومحافظة وطريف 13 مارس ومحافظة العويقيلة 12 مارس .

// انتهى //

15:18ت م

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