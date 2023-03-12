السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل سفير الجزائر لدى المملكة



حائل 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، في مكتبه بالإمارة اليوم، سفير الجزائر لدى المملكة الدكتور محمد علي بو غازي.

ونوه سموه بقوة الروابط الأخوية بين البلدين، والتعاون القائم ، متمنياً مزيداً من التوفيق لحكومة وشعب الجزائر الشقيق .

من جانبه أثنى السفير الجزائري على النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة ومنطقة حائل مشيداً بما شاهده فيها من مواقع أثرية وتراثية وسياحية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وتبادل الهدايا التذكارية .

// انتهى //

15:12ت م

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