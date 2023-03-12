السعودية اليوم / التحالف الإسلامي يستقبل طلبة برنامج ماجستير الدراسات الإستراتيجية بكلية القيادة والأركان



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وفداً من الدارسين من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة لبرنامج ماجستير الدراسات الإستراتيجية و دبلوم الأمن الوطني ودبلوم الإعلام العسكر.

واستمع الوفد إلى إيجاز عن أهم أعمال التحالف الإسلامي في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة والإستراتيجيات التي يقوم عليها لتنفيذ مبادراته المعنية بمحاربة الإرهاب، ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها، كما اطلع الوفد على آخر التطورات والمستجدات المعنية بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، والرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.

وأشار أمين عام التحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي خلال لقائه بالوفد، أن التحالف الإسلامي يرتكز على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية، كما أشار اللواء المغيدي خلال أجوبته على أسئلة الوفد العسكري؛ أن سبل التعامل مع الجماعات الإرهابية بات في تغير مستمر مع تقدم الوسائل الحديثة، فالمجابهة الفكرية هي أولى ركائز محاربة الإرهاب يلي ذلك محاربة مكامن اتصالهم وتواصلهم ورسائلهم المغرضة، ويتبع ذلك قطع دابر كل ما من شأنه تزويدهم بالتمويل المطلوب لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وصولاً إلى تنسيق الجهود العسكرية من خلال سيادة الدولة المتضررة من هذه الآفة.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار العمل المشترك بين التحالف الإسلامي والدول الأعضاء والتي من شأنها تعزيز الشراكة في تبادل الخبرات لكل ما من شأنه القضاء على آفة الإرهاب.

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15:11ت م

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