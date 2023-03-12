السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل الفائزين بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في يوم التأسيس واليوم الوطني



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري والفائزين في جائزة الجامعة لأفضل عمل متميز في يوم التأسيس واليوم الوطني في دورتها الثالثة بالشراكة الإستراتيجية مع مجلس شباب منطقة الرياض.

واستمع سموه إلى نبذة عن أهداف الجائزة ومجالاتها المتنوعة، وكرم الفائزين بالجائزة , بعدها التقطت الصور التذكارية.

الجدير بالذكر أن الفائزين بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد على مستوى الجهات هم جامعة الملك سعود وكلية الملك فيصل الجوية وكلية الملك خالد العسكرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدارس التعلم الذكي، وعلى مستوى الأفراد فاز بالجائزة ثويني بن محمد آل عليوي، وريف بنت فراج السبيعي، وآمان بنت علي البطيان، وموضي بنت فهاد آل نادر، وطفلة بنت سالم النفيعي، وقاسم بن خلف الرويس.

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14:54ت م

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