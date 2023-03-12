السعودية اليوم / المؤسسة العامة للري تحتفي بـ "يوم العلم"



الأحساء 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أقامت المؤسسة العامة للري - اليوم - احتفالا بمناسبة يوم العلم الوطني الذي يصادف 11 من مارس 2023 من كل عام، المخصص لإبراز هذا الرمز الذي يمثل الوطن ويرسخ من قيم الانتماء والولاء، وذلك في مقر المؤسسة بالأحساء.

وأوضح رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، أن احتفال منسوبي المؤسسة بهذه المناسبة للتعبير عن أصالة الهوية الوطنية وغرس قيم الوطن .

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14:43ت م

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