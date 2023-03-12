السعودية اليوم / سموّ أمير نجران يستقبل المصور الفرنسي مينوزا



نجران 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم , المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا.

واطلع سموه على مجموعة من الصور التي التقطها المصور لمنطقة نجران قبل 46 عاماً في زيارته للمنطقة آنذاك، التي اشتملت على صور للمزارع والبيوت الطينية والفنون الشعبية، ومناظر من الصحراء وحياة البادية، كما اطلع على نسخة من كتاب نجران للمصور الذي أصدره قبل أكثر من 40 عامًا .

وأبدى سمو أمير نجران إعجابه بما اطلع عليه من الصور التي جسدت طبيعة المنطقة في ذلك الوقت وتميزها في جوانب عديدة تراثياً وسياحياً وفنونا شعبية.

حضر اللقاء مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بنجران صالح آل سدران.

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14:32ت م

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