شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يسيطر على تشكيل الأفضل بالجولة العشرين في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار على أحداث مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، والتي شهدت على العديد من المواجهات القوية.

وشهدت أحداث الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، تألق العديد من اللاعبين في ظل المنافسة الشرسة على صدارة ترتيب البطولة.

أبرز نتائج الجولة العشرين من الدوري السعودي

وحقق الاتحاد الفوز على ضيفه النصر بهدف دون رد، بينما اكتسح الهلال نظيره التعاون بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

تشكيل الأفضل في الجولة 20 من دوري روشن السعودي

وأعلن موقف "سوفا سكور" العالمي، عن تشكيل اللاعبين الأفضل في الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.. كالآتي.

حراسة المرمى: كامبانيا "الباطن"

خط الدفاع: أحمد شراحيلي "الاتحاد" - محمد ناجي "الباطن" - مودسيرو سالبفو "الباطن".

خط الوسط: سلمان الفرج "الهلال" - أندريه كاريلو "الهلال" - كاكو "التعاون" - رومارينهو "الاتحاد".

خط الهجوم: مراد باتنة "الفتح" - أوديون إيجالو "الهلال" - سانتي مينا "الشباب".

اتحاد جدة يتصدر ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن النصر الوصيف، الذي يمتلك 46 نقطة.