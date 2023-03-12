السعودية اليوم / جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة



بريدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

وقعت جامعة القصيم اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على هامش مشاركتها في ملتقى " بيبان 23"، ومثل الجامعة وكيلها للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد بن باني الحربي، وعن الهيئة نائب المحافظ لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان.

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة مجموعة من برامج مبادرة الشركات الناشئة الجامعية في الجامعة، ونشر الوعي بريادة الأعمال ، بالإضافة إلى تمكين الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة من تحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع قائمة من خلال الاستفادة من برامج وحاضنات ومسرعات أعمال المبادرة.

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13:47ت م

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