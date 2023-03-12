

سكاكا 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

شارك أطفال منطقة الجوف أمس في مهرجان زيتون الجوف الدولي, في نسخته السادسة عشر بمركز الأمير عبدالإله الحضاري باحتفالات المملكة بيوم العلم حاملين العلم الوطني, ومرتدين الزي الشعبي, معبرين عن فخرهم واعتزازهم بهذا الوطن الغالي .

وتوشَّح الأطفال زوار المهرجان بالأعلام لما لها من مكانة تاريخية وعميقة للدولة ودلالة على التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

// انتهى //

13:38ت م

0109





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أطفال الجوف يحتفون بيوم العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.