السعودية اليوم / مدارس الجوف تحتفي في "يوم العلم" بعد عودة أكثر من 100 ألف من طلابها



سكاكا 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

انتظم اليوم أكثر من مئة ألف طالب وطالبة بالفصل الدراسي الثالث، وتميزت عودتهم بطابع وطني مميز لتحتفي بيوم العلم بفعاليات وطنية هادفة.

وشارك مدير عام تعليم الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي طلاب المدارس اليوم بالاحتفاء بيوم العلم، مؤكدًا أننا نحتفي اليوم بيوم العلم اعتزازًا وافتخاراً بحدث وطني مميز، يوم اعتلاء العلم شامخًا عزيزًا بدلالتها العظيمة التي ترمز إلى التوحيد والعدل والنماء والقوة.

وأضاف أن هذا اليوم يُعد فرصة ليتعرف الطلاب والطالبات على رموز ودلالات "العلم" علم العزة والشموخ والكرامة و قصة ظهوره، وبدايته وتاريخه العريق منذُ أن حمل حكام آل سعود الراية ونشروا الدعوة ووسعوا مناطق نفوذهم إبان الدولة

وحثّ الطلاب والطالبات على أهمية الانضباط المدرسي في بداية الفصل الدراسي الثالث ومدى تأثيره على التحصيل العلمي، معتبراً انضباط الطلاب دليلاً على الوعي واهتمام وحرص أولياء الأمور.

كما شاركت مساعدة مدير تعليم الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع بعض المدارس ومع عودة الطالبات والطلاب في مدارس الطفولة المُبكرة "يوم العلم" وقالت: "نحنُ في هذا اليوم الذي أقره المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- نقف اعتزازًا بالعلم السعودي ومايحويه من دلالات عظيمة ومعانٍ عميقة للمبادئ والقيم التي قام عليهِ هذا الصرح العظيم، ورمزيتها للسلام والقوة والعطاء والحكمة".

// انتهى //

13:35ت م

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سكاكا 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسانتظم اليوم أكثر من مئة ألف طالب وطالبة بالفصل الدراسي الثالث، وتميزت عودتهم بطابع وطني مميز لتحتفي بيوم العلم بفعاليات وطنية هادفة.وشارك مدير عام تعليم الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي طلاب المدارس اليوم بالاحتفاء بيوم العلم، مؤكدًا أننا نحتفي اليوم بيوم العلم اعتزازًا وافتخاراً بحدث وطني مميز، يوم اعتلاء العلم شامخًا عزيزًا بدلالتها العظيمة التي ترمز إلى التوحيد والعدل والنماء والقوة.وأضاف أن هذا اليوم يُعد فرصة ليتعرف الطلاب والطالبات على رموز ودلالات "العلم" علم العزة والشموخ والكرامة و قصة ظهوره، وبدايته وتاريخه العريق منذُ أن حمل حكام آل سعود الراية ونشروا الدعوة ووسعوا مناطق نفوذهم إبان الدولة السعودية الأولى إلى يومنا هذا، باعتباره رمزاً للوحدة والتوحيد والبيئة والأرض، ومايُجسده العلم الوطني من مفاهيم عميقة تعبر عن الوحدة الوطنية، والعمق التاريخي، و رمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية، كما يعبر عن العزة والشموخ والكرامة.وحثّ الطلاب والطالبات على أهمية الانضباط المدرسي في بداية الفصل الدراسي الثالث ومدى تأثيره على التحصيل العلمي، معتبراً انضباط الطلاب دليلاً على الوعي واهتمام وحرص أولياء الأمور.كما شاركت مساعدة مدير تعليم الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع بعض المدارس ومع عودة الطالبات والطلاب في مدارس الطفولة المُبكرة "يوم العلم" وقالت: "نحنُ في هذا اليوم الذي أقره المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- نقف اعتزازًا بالعلم السعودي ومايحويه من دلالات عظيمة ومعانٍ عميقة للمبادئ والقيم التي قام عليهِ هذا الصرح العظيم، ورمزيتها للسلام والقوة والعطاء والحكمة".// انتهى //13:35ت م0108

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