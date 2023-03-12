السعودية اليوم / مدارس تعليم الشرقية تحتفي بيوم العلم



الدمام 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

احتفت مدارس تعليم المنطقة الشرقية - اليوم - بيوم العلم الوطني، الذي يصادف الـ١١ من شهر مارس من كل عام، وذلك تزامناً مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في جميع المراحل الدراسية، في انطلاقة الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي.

وتتضمن برامج فعاليات الاحتفاء التي تستمر خمسة أيام، مسيرة طلابية كشفية بعنوان "مسيرة العَلم الوطني"، ورفع العلم الوطني، ومسابقات ثقافية، وإلقاء قصائد، وتصميم لوحة جدارية، وعبارات وطنية، تؤكد الاعتزاز والشموخ والانتماء، وفقرة الإذاعة المدرسية للحديث عن العلم الوطني والتعريف بتاريخه ودلالته الرمزية، إضافة إلى مسابقة العلم الوطني.

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13:26ت م

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