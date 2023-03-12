السعودية اليوم / "الصحة" تطلق حملة توعوية عن المخالفات في الرعاية المنزلية



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

تطلق وزارة الصحة حملة توعوية عن أبرز المخالفات في ممارسة الرعاية المنزلية؛ وذلك خلال الفترة من 19 /3/ 2023م حتى 1 /4/ 2023م, تستهدف مراكز الرعاية المنزلية في القطاع الصحي الخاص.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز المخالفات في هذا المجال عدم وجود ترخيص للمؤسسة، عمل الكوادر الطبية دون وجود ترخيص مزاولة المهنة، تجاوز التخصص بامتياز موثق غير نظامي، تجاوزات التخصص الأخرى، عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الواجب توفرها، عدم توثيق الزيارات وخطة العلاج في سجل المريض الصحي، وقصور في مكافحة العدوى والتعقيم.

وأكدت أنها ستقوم بالوقوف ميدانياً على المنشآت الصحية من خلال فرق رقابية، وذلك بعد هذه الحملة التوعوية للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية في تلك العيادات، وتصحيح الملاحظات، وضبط المخالفات المستمرة، وإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.

وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات على مركز الاتصال 937.

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13:17ت م

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