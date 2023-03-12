السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وأكد معالي الأمين البديوي خلال اللقاء, أهمية تعزيز الازدهار الرقمي بين مجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

كما جرى مناقشة آخر مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة في إبريل 2021م، واستعراض الملفات والاجتماعات وأوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.

يذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وجه في دورته الحادية والأربعين (يناير 2021م)، بتعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة، واستكمال تنفيذ خطط العمل المشتركة.

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13:17ت م

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