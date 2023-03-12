السعودية اليوم / تجمع القصيم الصحي يطلق فعاليات ومسيرات راجلة احتفاءً بيوم العلم



بريدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أطلق تجمع القصيم الصحي أمس، عدداً من المسيرات الراجلة ضمن جملة من برنامج الفعاليات الاحتفالية التي نظمها التجمع بمناسبة يوم العلم السعودي الذي يوافق الحادي عشر من شهر مارس، وتعزيزاً لصحة المجتمع، وتشجيع كافة مكوناته وفئاته على ممارسة

ودشّن التجمع البرنامج الاحتفالي للفعاليات بالمسيرة التي أقيمت بشارع البخاري في مدينة بريدة بمشاركة شعبية واسعة من مختلف شرائح المجتمع رجالاً ونساءً شباباً وأطفالاً مرتدين الزي السعودي الرسمي، ومرفرفين بأعلام الوطن الخضراء خفاقة عالياً، مرددين الهتافات الوطنية الحماسية.

ونظم التجمع في السياق ذاته وبمناسبة يوم العلم السعودي مسيرات راجلة على الأقدام في طريق الملك سلمان بمحافظ الرس، وأيضًا في طريق الشيخ حمد الحركان بمحافظة عنيزة، بمشاركة فئات واسعة من المجتمع.

// انتهى //

13:13ت م

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بريدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسأطلق تجمع القصيم الصحي أمس، عدداً من المسيرات الراجلة ضمن جملة من برنامج الفعاليات الاحتفالية التي نظمها التجمع بمناسبة يوم العلم السعودي الذي يوافق الحادي عشر من شهر مارس، وتعزيزاً لصحة المجتمع، وتشجيع كافة مكوناته وفئاته على ممارسة رياضة المشي.ودشّن التجمع البرنامج الاحتفالي للفعاليات بالمسيرة التي أقيمت بشارع البخاري في مدينة بريدة بمشاركة شعبية واسعة من مختلف شرائح المجتمع رجالاً ونساءً شباباً وأطفالاً مرتدين الزي السعودي الرسمي، ومرفرفين بأعلام الوطن الخضراء خفاقة عالياً، مرددين الهتافات الوطنية الحماسية.ونظم التجمع في السياق ذاته وبمناسبة يوم العلم السعودي مسيرات راجلة على الأقدام في طريق الملك سلمان بمحافظ الرس، وأيضًا في طريق الشيخ حمد الحركان بمحافظة عنيزة، بمشاركة فئات واسعة من المجتمع.// انتهى //13:13ت م0098

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