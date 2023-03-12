السعودية اليوم / 148 مبنى مخالفاً تحت الإنشاء في غرب الدمام



الدمام 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

قامت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين، بزيارة 322 مبنى تحت الإنشاء في غرب مدينة الدمام، نتج عنها إشعار 148 مبنى لمخالفتهم أنظمة البناء، والتشوه البصري.

وتأتي هذه الزيارات ضمن أعمال الحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء، وتزامناً مع الجهود المكثفة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري المنفذة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت أمانة الشرقية، أن المخالفات تمثلت في تخزين مواد البناء على الأرصفة والطرقات، وعدم نظافـة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء، مع رمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء، وتدني مستوى النظافة العامة، والعمل جارٍ على المتابعة لتطبيق مستهدفات برنامج تحسين المشهد الحضري.

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13:08ت م

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