السعودية اليوم / جامعة نجران تمدد فترة السداد لطلبة الماجستير للفصل الدراسي الثالث



نجران 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة نجران عن تمديد فترة سداد الرسوم الدراسية وإنهاء إجراءات القبول النهائي، لطلبة الماجستير للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي ، وذلك حتى 1444/8/30الموافق 22-3-2023 م.

وأوضحت الجامعة أن التمديد جاء بناء على توجيه رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن الخضيري، حرصاً على دعم العملية التعليمية والتسهيل على طلاب الماجستير، ورفع جودة الحياة التعليمية والمهنية للمجتمع.

وأشارت جامعة نجران إلى أن عملية سداد واستكمال إجراءات القبول، متاحة عبر الموقع الإلكتروني لعمادة القبول والتسجيل، داعيةً المقبولين إلى الاستفادة من التمديد والمسارعة بإنهاء إجراءاتهم.

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13:06ت م

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