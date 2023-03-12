السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تدشن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع المصاحف في زامبيا



لوساكا 20 شعبان 1444هـ الموافق 12 مارس 2023م واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتوزيع المصاحف لمسلمي جمهورية زامبيا.

‏‎وجرى تدشين البرنامج بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى زامبيا أسامة بن محمد محي الدين كرنشي، والملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور، وعدد من دعاة الملحقية الدينية بزامبيا.

وعبر المسؤولون في زامبيا عن شكرهم للمملكة العربية

// انتهى //

13:04ت م

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لوساكا 20 شعبان 1444هـ الموافق 12 مارس 2023م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتوزيع المصاحف لمسلمي جمهورية زامبيا.‏‎وجرى تدشين البرنامج بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى زامبيا أسامة بن محمد محي الدين كرنشي، والملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور، وعدد من دعاة الملحقية الدينية بزامبيا.وعبر المسؤولون في زامبيا عن شكرهم للمملكة العربية السعودية وقيادتها، ووزارة الشؤون الإسلامية، وسفارة المملكة في زامبيا، على تنفيذ هذا البرنامج والاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم.// انتهى //13:04ت م0094

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