شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى الزمالك.. الأهلي؟ لا يمثل الكرة المصرية بهذا الشكل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أطلق نجم نادي الزمالك السابق،أحمد حسام ميدو،بعض من التصريحات نارية، فيما يتعلق بمستقبل الأهلى فى دوري الأبطال بعد الهزيمة أمام صن داوينز بنتيجة 2/5، حيث أكد أن الأمور قد ازدادت سوءا بالفعل، الشئ الذي حذر منه كثيرًا قبل تلك المواجهة.

وقال ميدو: "الأهلى لا يمثل الكرة المصرية بهذا الشكل، أنه لأمر مؤسف ما وصلنا إليه، من تدني فى قدرات اللاعبين، مقارنة ببعض الفرق الآخري مثل صن داوينز، والتى كانت خلف الزمالك والأهلى خلال السنوات الماضية".

وأضاف:" أنه لا يقصد الإهانة لفريق بحجم الأهلي، ولكن الحقيقة المرة أن إذا ما واجه أي فريق مصري صن داوينز أمس، لكان قد خسر بنفس الطريقة أيضا من الفريق الجنوب أفريقى ".

وتابع:" هذا مستوي الكرة المصرية الذي وصلنا إليه، وهكذا هى إمكانيات لاعبيه فى جميع الأحوال، لا يمكنهم تقديم الأفضل".



ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال

هذا ويتصدر صن داوينز هذه المجموعة بذلك الفوز الكبير، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، فى حين يحل نادي الهلال فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، كما يتزيل القطن هذه المجموعة دون رصيد من النقاط.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيخرج لملاقاة القطن فى الجولة القادمة، فى الوقت الذي سيستضيف الهلال نظيره صن داوينز فى أم درمان.