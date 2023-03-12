شكرا لقرائتكم خبر عن تفويت لقاء الهلال لإقصاء الأهلى؟ مدرب صن داوينز يجيب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داوينز، التعليق على فوز فريقه بنتيجة 2/5 على نظيره الأهلي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حيث قال: "حققنا الهدف المنشود منا، وتصدرنا المجموعة الثانية بشكل يضمن لنا الصعود إلى الدور ربع النهائي، سعيد بمستوي جميع اللاعبين، وبالنتيجة الكبيرة التى حققها الفريق فى مباراة الأمس".

وأضاف:" مواجهة الهلال القادمة؟، نحن صن داوينز سنلعب على الفوز من أجل الحفاظ على سمعة فريقنا، لا توجد لدينا أي نية للتفويت أمام الفريق السوداني من أجل إستبعاد الأهلى من البطولة".

وتابع: " بالطبع الأهلى سينتظر أن نحقق نتيجة إيجابية، ولكننا سنلعب من أجل أنفسنا، نريد أن نفوز فى المواجهتين القادمتين، لنؤكد جدارتنا بالوصول إلى تلك المرحلة، والتأهل إلى الدور القادم كمتصدرين لهذه المجموعة".



ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال

هذا ويتصدر صن داوينز هذه المجموعة بذلك الفوز الكبير، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، فى حين يحل نادي الهلال فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، كما يتزيل القطن هذه المجموعة دون رصيد من النقاط.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيخرج لملاقاة القطن فى الجولة القادمة، فى الوقت الذي سيستضيف الهلال نظيره صن داوينز فى أم درمان.