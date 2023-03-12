السعودية اليوم / "الأرصاد": توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك



تبوك 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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10:13ت م

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