السعودية اليوم / سلطنة عمان تستضيف أعمال اجتماع اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

استضافت سلطنة عمان اجتماع اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي رقم 106 في مسقط, الذي عقد على مدار 3 أيام خلال الفترة من 7 - 9 مارس 2023م.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المهمة منها دراسة مدى إمكانية الاستمرار بقبول طلبات التسجيل للمستحضرات التي أجرت دراسات التكافؤ الحيوي من قبل مراكز مملوكة للشركات الصانعة, ودراسة واستعراض آلية إلغاء المستحضرات المسجلة مركزيا ومدى تأثيرها على حالة تسجيلها وتوريدها على المستوى الطرفي.

يذكر أن اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي احدى لجان مجلس الصحة الخليجي والتي تعنى بمناقشة طلبات الشركات الدوائية الجديدة وإمكانية طرح منتجاتها في السوق الخليجية وتسجيل وتجديد الشركات والمستحضرات الدوائية المنهية تراخيصها والتأكد من سلامة الدواء المتداول بين دول المجلس.

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09:38ت م

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