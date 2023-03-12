السعودية اليوم / "الأرصاد": عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة جازان



جيزان 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة جازان يصحابها نشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، والطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والحرث ، والداير ، والريث ، والعيدابي ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

// انتهى //

08:11ت م

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