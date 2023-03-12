السعودية اليوم / أمطار على مكة المكرمة



مكة المكرمة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

هطلت صباح اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

08:11ت م

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