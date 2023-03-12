السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول و تساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجيا الى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط قد تصل الى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية الممطرة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل الى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الأوسط ومن مترين الى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الأوسط و الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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