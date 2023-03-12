السعودية اليوم / أمانة حائل تقيم فعالية الخيول العربية الأصيلة احتفاءً بيوم العلم



حايل 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أقامت أمانة منطقة حائل بالتعاون مع مجلس شباب المنطقة أمس مسيرة الخيول العربية الأصيلة بمنتزه السلام في حائل, وذلك احتفاءً بيوم العلم الوطني الذي يوافق 11 مارس من كل عام , والتي يحمل بيارقها وأعلامها الخفاقة خمسين فارساً ترسيخاً للشموخ في العلم السعودي .

وأوضح مساعد الأمين لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة المهندس سعود آل علي, أن خلال الفعالية تم توزيع ألف مجسم للعلم , وتوزيع عشرة آلاف علم, بالإضافة إلى ألف وخمسمائة هدية ووردة على الحضور .

وحظيت الفعالية بتفاعل كبير من الزوار الذين تواجدوا للمشاركة في احتفالات المنطقة.

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