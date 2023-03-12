السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية في جامعة طيبة بالمدينة المنورة وفروعها في المنطقة اليوم الأحد



المدينة المنورة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة الحضورية اليوم، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفروع الجامعة بمحافظات ينبع والعلا والمهد وخيبر وبدر والحناكية ، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "البلاك بورد" وذلك لكافة الطلبة ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها.

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