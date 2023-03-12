السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية في منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران اليوم الأحد



نجران 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع المنشآت التدريبية بمدينة نجران ومحافظات شرورة وحبونا و يدمة ، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضح تقني نجران أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "منصة التدريب الالكتروني" .

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