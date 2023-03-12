السعودية اليوم / اطفال جازان يحتفون بيوم العلم



جازان 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

شارك أطفال منطقة جازان أمس في الكورنيش الشمالي باحتفالات المملكة بيوم العلم حاملين العلم الوطني ، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بهذا الوطن الغالي .

وتوشَّح الأطفال بالأعلام

// انتهى //

02:01ت م

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جازان 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسشارك أطفال منطقة جازان أمس في الكورنيش الشمالي باحتفالات المملكة بيوم العلم حاملين العلم الوطني ، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بهذا الوطن الغالي .وتوشَّح الأطفال بالأعلام السعودية التي تحمل راية التوحيد؛لما له من مكانة تاريخية وعميقة للدولة ودلالة على التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.// انتهى //02:01ت م0031

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