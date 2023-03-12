السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية في جامعة نجران وفروعها في المنطقة اليوم الأحد



نجران 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاحد ، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفرعي الجامعة بمحافظتي شرورة وحبونا ، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

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