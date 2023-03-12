شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من وزارة الرياضة السعودية.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجهت وزارة الرياضة السعودية، بعض القرارات الهامة التي تخص شئون الأندية بالدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، من أجل النهوض بالكرة السعودية واستمرار تقدمها.

تدخل مفاجئ من وزارة الرياضة السعودية لحل أزمات الأندية

وكشف الإعلامي أحمد العجلان، عن مفاجأة كبرى بشأن قضايا الأندية السعودية الخارجية، وذلك بعد تدخل وزارة الرياضة، بعد معاناة الكرة السعودية خلال الفترة الماضية بسبب هذه القضايا.

وكتب العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"وصل يوم أمس خطاب من #وزارة_الرياضة للأندية يحمل توجيه سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل بضرورة عدم التهاون في سداد القضايا الخارجية حتى لا تتأثر سمعة الرياضة السعودية".

وأضاف: "طالب الأندية بحصر جميع القضايا الخارجية والرفع بها قبل 30 من شهر مارس الجاري".

والجدير بالذكر أن نادي النصر نجح أمس السبت في حسم قضيته مع الحارس المصري محمد أبو جبل بعد صراع طويل امتد لأكثر من 7 أشهر.