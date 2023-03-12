شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة السعودي يوجه ضربة قوية للهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى مسئولو نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، ضربة قوية خلال الساعات القليلة الماضية، من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

عقوبة كبرى على نجم الهلال بعد مباراة الفتح

واستقرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على توقيع عقوبة مالية كبرى على اللاعب عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد أزمة مباراة الفتح في الدوري السعودي.

قرار الانضباط في مخالفة المعيوف

وتمثلت المخالفة في غياب حارس الهلال، عبد الله المعيوف، عن المقابلة الإعلامية في منطقة "فلاش انترفيو" بعد نهاية المباراة، حسب ما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة.

وجاء قرار اللجنة على النحو التالي..

"أولًا: ثبوت مخالفة لاعب نادي الهلال/ عبد الله المعيوف للمادة (63-2) من لائحة الانضباط والأخلاق.

ثانيًا: إلزام لاعب نادي الهلال/ عبد الله المعيوف، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثالثًا: قرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق".

وكان الهلال قد تلقى الخسارة أمام الفتح بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

