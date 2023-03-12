هل تحركت الجزيرة العربية بفعل الزلزال - #عاجل

جدل بين المتخصصين والمهتمين أثاره كلام عالم الفضاء والجيولوجيا الدكتور فاروق الباز؛ عن تحرك شبه الجزيرة العربية باتجاه الشمال الشرقي بشكل كتلة واحدة ما بين إفريقيا وآسيا، موضحًا أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، أي في الشمال الغربي لشبه الجزيرة العربية، ناتج من حركة الأرض في هذه المنطقة.

هزات ارتدادية

ففي الوقت الذي وصف البعض كلام الباز بأنه معلومة صادمة وغير معروفة من قبل، وصف آخرون هذا الكلام عن حركة الأرض بأنه «معلومة سطحية» لا تعد تفسيرًا دقيقًا لما حصل، باعتبار أن الأرض في حركة مستمرة على مدار السنين، فهذه ليست معلومة جديدة أو دقيقة، وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك بأن الباز متخصص في الفضاء، وحديثه لا يخرج عن عموميات لا تثبت شيئًا ولا تنفي كحديث العرافين، والحركة من بديهيات علم طبقات الأرض، وهو لم يقدم أي معلومة واضحة عن مقدار تحرك الجزيرة العربية ومدتها وأين حصلت تحديدًا وتأثيرها على المنطقة، كما أن أنطاكية وأنطالية ليستا في شمال شبه الجزيرة الشرقي، كما ربط خبراء آخرون الزلزال بالتفجيرات والسدود.

لاستيضاح حقيقة الأمر تحدثنا مع رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض الدكتور عبدالله العمري عن أسباب الزلزال الذي حدث فقال: يُعَدُّ الزلزال الذي وقع في تركيا وسورية يوم 6 فبراير 2023 زلزالًا طبيعيًا وليس اصطناعيًا، ولا يرتبط أيضًا بأي تفجيرات نووية، ولا للسدود أي دخل في مسبباته.

ويلاحظ أنها أربع صفائح التقت تقريبًا في منطقة واحدة في شرق الأناضول، أدت إلى تفاقم الكارثة، وزيادة عدد الهزات الارتدادية على مدى شهر وشهرين، وأدى كذلك إلى حدوث الهزات الارتدادية على امتداد صدع البحر الميت، الذي يمتد طوله إلى الـ1000 كيلومتر، والمناطق المجاورة المتفرقة من الصدع.

اتساع البحر الأحمر سبب أم نتيجة

ويؤكد العمري أن اتساع البحر الأحمر ناتج من حركة الصفائح وليس سببًا لها: الصفيحة العربية هي التي تشكل الحدود مع 3 لوحات رئيسة - الصفيحة الأوراسية، والصفيحة الإفريقية، والصفيحة الهندية. وتغطي ما يقرب من 6 ملايين كيلومتر مربع، وصافي حركتها باتجاه الشمال. ويحد الصفيحة العربية من الشمال الغربي فالق البحر الميت، ويمتد من الطرف الشمالي للبحر الأحمر حتى جبال طوروس في جنوب تركيا، ويحدها من الجنوب الشرقي فالق أوينز. وتتحرك الصفيحة العربية ناحية الشمال الشرقي، فيؤدي ذلك إلى اتساع البحر الأحمر وخليج عدن من جانب، ومزيد من الاصطدام عند جبال مكران وزاجروس وطوروس من الجانب الآخر. وهذا يفسر أسباب حدوث الزلازل عند حدود الصفيحة العربية.

20% من طاقة الزلزال قادمة

يقول العمري، في شأن تكرار حدوث الزلزال وامتداده إلى دول مجاورة لسورية وتركيا: بناء على التقاء الصفائح الأربعة في منطقة واحدة تكرر حدوثه، فسوف تتكرر هذه الهزات، لكن بقوة أقل من قوة الزلازل السابقة؛ لأن الطاقة التي نجمت منه طاقة استفرغت أكثر من 80%، وما زالت الـ20% الأخرى في حال تفريغ في مناطق مختلفة، على امتداد صدع البحر الميت وصدع الأناضول.

ونتج من شدة الزلزالين العنيفين تأرجح الأرض بالكامل، فالزلزال كان عنيفًا على عمق 15 كيلومترًا، ما أدى إلى خلخلة في الجزء العلوي من طبقة القشرة الأرضية، وأدى بدوره إلى نشوء العديد من الزلازل في عُمان ومصر وأذربيجان واليابان.

العالم على 15 صفيحة متصادمة

أما في شأن ما قاله الباز عن حركة شبه الجزيرة العربية، فيوضح العمري: تتكون قشرة الأرض من حوالي 15 لوحًا ضخمًا، تسمى الصفائح التكتونية، التي تتحرك باستمرار، ليس في شبه الجزيرة العربية وحدها. وتُبنى المباني على هذه الألواح، ومع تصادم الصفائح باستمرار تتدافع وتشتبك ببعضها البعض، وتكون نقاط التقاء هذه الصفائح سلسلة من «الصدوع».

تركيا منطقة نشطة «تكتونيًا»، إذ تتلامس وتتفاعل ثلاث صفائح تكتونية - صفائح الأناضول والجزيرة العربية وإفريقيا - وتتفاعل مع بعضها البعض. وخطا الصدع الرئيسان المحيطان به: صدع شمال الأناضول وصدع شرق الأناضول - الذي يبلغ معدل انزلاقه بين 6 و10 ملم في السنة - فيضغطان تدريجيًا على صفيحة الأناضول باتجاه الغرب باتجاه البحر الأبيض المتوسط.

وتندس الصفيحة الإفريقية تحت صفيحة الأناضول على طول قبرص والأقواس اليونانية في البحر الأبيض المتوسط، وهذا هو التفسير العلمي الدقيق في شأن ما قال.

النشاط الزلزالي في السعودية

ويجيب العمري عن التساؤل المستمر في شأن احتمال وصول الزلزال إلى المملكة العربية السعودية بقوله: على الرغم من قلة النشاط الزلزالي في معظم مناطق المملكة، خاصة الدرع العربي والمسطح العربي، فإن قربها من المناطق النشطة زلزاليًا في إيران وتركيا من ناحية الشمال الشرقي والبحر الأحمر، والدرع العربي من جهة الغرب والجنوب الغربي، وصدع البحر الميت التحولي شمالًا، يتطلب دراسة مواقع الزلازل بدقة عالية، للاستفادة منها في تحديد مناطق الخطر الزلزالي المحتمل. وعمومًا يتركز النشاط الزلزالي في شبه الجزيرة العربية على امتداد حدود الصفيحة العربية في ثلاث مناطق، هي: منطقة خليج العقبة؛ منطقة جنوب غرب المملكة، وجنوب البحر الأحمر واليمن، ومنطقة مكة المكرمة، أما وسط شبه الجزيرة العربية وشرقها والدرع العربي فتعتبر أقل المناطق نشاطًا.

حركة الصفائح

- الصفيحة العربية

تشكل الحدود مع 3 لوحات رئيسة

01 الصفيحة الأوراسية

02 الصفيحة الإفريقية

03 الصفيحة الهندية

زلزال تركيا وسورية

- طبيعي وليس اصطناعيًا

- لا يرتبط بأي تفجيرات نووية

- لا دخل للسدود في مسبباته

- 4 صفائح التقت في منطقة واحدة في شرق الأناضول