%26 تراجع وفيات الحوادث - #عاجل

تراجعت وفيات الحوادث المرورية في 2022 بنسبة 26% مقارنة بالأعوام السابقة، كما تراجعت إصابات الحوادث المرورية 21%، في وقت بلغت وفيات الحوادث 4555 حالة جراء الحوادث، و24.446 إصابة، وأسهمت جهود اللجنة الوزارية للسلامة المرورية في تخفيض الحوادث، وتوعية وتثقيف مرتادي الطرق، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية، وصيانة الطرق، وتوفير اللوحات التحذيرية والإرشادية.

1.3 مليون حادث

تسببت 5 عوامل في 1.326.543 مليون حادث في العام الماضي، وتصدر الانحراف المباغت مسببات الحوادث المرورية بـ35.77%، حيث بلغ إجمالي الحوادث نتيجة الانحراف المفاجئ 474.604 ألف حادث، وحل إهمال ترك مسافة آمنة ثانيا بـ34.61، بإجمالي 459.123 ألف حادث، وعدم التركيز مع القيادة ثالثا بـ14.61%، بإجمالي 193.827 ألف حادث، ومخالفة أحقية المرور رابعا بـ13.91%، بإجمالي 184.610 ألف حادث، والسير عكس الاتجاه خامسا بـ1.08%، بإجمالي 14.379 ألف حادث.

14% ارتفاع

ارتفعت أعداد المركبات العام الماضي بـ14%، حيث بلغ إجمالي المركبات 15.7 مليون مركبة، وتصدرت المركبات الخاصة إجمالي المركبات حسب نوع التسجيل بـ53.8%، والنقل الخاص ثانيا بـ16.5%، والتصدير ثالثا بـ3.6%، والنقل العام رابعا بـ2.6%، والدراجة الآلية خامسا بـ0.6%، وأشغال عامة سادسا بـ0.3%.

الأكثر فئات

تصدرت الفئة العمرية من 18_30 سنة، إجمالي الوفيات والإصابات العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الوفيات 1469 وفاة، و8137 مصابا، وحلت الفئة العمرية من 31_40 ثانيا بـ1175 وفاة، و6410 مصابين، ومن 41_50 سنة ثالثا بـ629 وفاة، و3660 مصابا، ومن 0_18 سنة رابعا بـ618 وفاة، و3644 مصابا، وأكثر من 50 سنة خامسا بـ618 وفاة، و2595 مصابا.

إرشادات السلامة

واصلت اللجنة الوزارية تثقيف المواطنين وقائدي المركبات، وتعزيز السلامة المرورية، وأوضحت أن 3 مخاطر للمراوغة على الطريق تتمثل في: صعوبة التحكم بالمركبة، وإرباك حركة الطريق، وتهديد سلامة مستخدمي الطريق، والتي تؤدي إلى تعريض قائدي المركبات للخطر، إلى جانب تجنب الاصطدام المفاجئ من خلال الحذر قبل الضغط على المكابح، وترك مسافة آمنة للوقاية من الحوادث المفاجئة، وترك مسافة كافية أثناء مرور مركبات الطوارئ، وتجنب ملاحقتها، والتي تساعد في وصولها، ومنع وقوع المزيد من الحوادث، و4 إرشادات للتصرف أثناء انفجار إطار المركبة، تشتمل على المحافظة على الهدوء وتثبيت المقود، والالتزام بالمسار وعدم الخروج عن الطريق، وعدم الضغط على الفرامل إلا عندما تكون السرعة أقل من 50، وتشغيل إشارات التحذير لتنبيه السيارات الأخرى.

وفيات وإصايات

%26 تراجع وفيات الحوادث

%21 تراجع إصابات الحوادث

4555 وفاة

24 ألف إصابة

1.3 مليون حادث خلفتها 5 مسببات

%35.77 الانحراف المباغت

%34.61 إهمال ترك مسافة آمنة

%14.61 عدم التركيز مع القيادة

%13.91 مخالفة أحقية المرور

%1.08 السير عكس الاتجاه

%14 ارتفاع أعداد المركبات

15.7 مليون مركبة

18_30 سنة الأكثر وفيات وإصابات

10 إرشادات تعزز السلامة المرورية