السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم نجران اليوم الأحد



نجران 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية ليوم الاحد ، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب ، وحبونا ،وثار ، و خباش ، و يدمة ، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة نجران جابر مدخلي أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "

// انتهى //

01:42ت م

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نجران 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسأعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية ليوم الاحد ، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب ، وحبونا ،وثار ، و خباش ، و يدمة ، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، حرصاً على سلامة الجميع.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة نجران جابر مدخلي أن الدراسة ستكون عن بعد عبر " منصة مدرستي " للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.// انتهى //01:42ت م0027

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