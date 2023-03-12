السعودية اليوم / فرع وزارة الرياضة بالجوف يقيم عددا من الفعاليات احتفالا بيوم العلم



سكاكا 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أقام فرع وزارة

وبدأت الاحتفالية برفع علم المملكة من قبل وكيل إمارة المنطقة حسين السلطان ثم انطلقت الفعاليات بعروض لألعاب الدفاع عن النفس ومسيرة للمشاة والدراجات النارية والهوائية .

وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة مريح بن مصلح المريح أن الفعاليات استهدفت جميع شرائح المجتمع، هادفة إلى تعميق معنى هذه المناسبة المهمة إضافة لتعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي.

// انتهى //

01:03ت م

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سكاكا 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أقام فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف عددا من الفعاليات احتفالا بيوم العلم بمشاركة عدد من الأندية والمراكز الرياضية والمجموعات الرياضية التطوعية.وبدأت الاحتفالية برفع علم المملكة من قبل وكيل إمارة المنطقة حسين السلطان ثم انطلقت الفعاليات بعروض لألعاب الدفاع عن النفس ومسيرة للمشاة والدراجات النارية والهوائية .وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة مريح بن مصلح المريح أن الفعاليات استهدفت جميع شرائح المجتمع، هادفة إلى تعميق معنى هذه المناسبة المهمة إضافة لتعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي.// انتهى //01:03ت م0026

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