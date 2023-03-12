السعودية اليوم / حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينفذ مسيرة بحرية احتفاءاً بيوم العلم



جدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أقامت وزارة الداخلية ممثلة في قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اليوم؛ احتفاءاً بيوم العلم؛ مسيرة بحرية للسفن والزوارق؛ بدأت من جنوب الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جدة بإتجاه الشمال والعودة في نفس الاتجاه.

كما شاركت أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الامنية البحرية؛ بعروض اللوح الطائر "الفلاي بورد"، وعروض قوارب الكياك.

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