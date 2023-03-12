السعودية اليوم / أطفال القصيم يبتهجون بيوم العلم



بريدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

شارك أطفال القصيم في الاحتفال بيوم العلم تجديداً للولاء للقيادة والانتماء للوطن، في فرصة لترسيخ معاني الولاء والانتماء في نفوسهم، وتوثيق ارتباطهم بالوطن الذي يتعلق بحاضرهم ومستقبلهم.

وعبّروا من خلال ذلك برفعهم للعلم السعودي، كما زينوا ملابسهم بألوان العلم، ليشعروا بعشقهم لهذه الأرض الطيبة.

واصطف الأهالي على جنبات الطرقات رافعين راية التوحيد، فرحاً بهذه المناسبة التي ترمز إلى ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام بالعلم الوطني، حيث يمثل مظهرًا من مظاهر الدولة وما حققته من وحدة وأمن ورخاء منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله-.

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