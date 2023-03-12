

عرعر 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

نظم فرع وزارة

كما شهدت فعاليات منطقة الحدود الشمالية فعاليات مصاحبة في حديقة برج المياه منها معرضا مصورا عن العلم السعودي، ومرسما للأطفال، ومرسما حرا، وبرامج مصاحبة للأطفال وتوزيع الأعلام الوطنية والأهازيج الوطنية المتنوعة .

// انتهى //

00:51ت م

0020



عرعر 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسنظم فرع وزارة الرياضة بالحدود الشمالية فعاليات رياضية بمناسبة يوم العلم الوطني وذلك في المدنية الرياضية بمدينة عرعر وتضمنت الفعاليات مسيرة العلم وعروضا كشفية وعددا من العروض الرياضية المصاحبةكما شهدت فعاليات منطقة الحدود الشمالية فعاليات مصاحبة في حديقة برج المياه منها معرضا مصورا عن العلم السعودي، ومرسما للأطفال، ومرسما حرا، وبرامج مصاحبة للأطفال وتوزيع الأعلام الوطنية والأهازيج الوطنية المتنوعة .// انتهى //00:51ت م0020

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم /مسيرة العلم.. فعاليات رياضية بمناسبة يوم العلم الوطني بالحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.