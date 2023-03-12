السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعة القصيم



بريدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة القصيم تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد وتحويلها (عن بعد)، لجميع الكليات والفروع التابعة لها.

وأوضحت أن القرار جاء استنادًا على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقُّع الحالة المناخية؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

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