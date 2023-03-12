

بريدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مسيرة «سلام العَلَم» التي أقيمت ، مساء أمس السبت بمشاركة القطاعات الأمنية بالمنطقة على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة بمناسبة الاحتفال بيوم العَلَم تحت إشراف إمارة المنطقة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومسؤولي القطاعات الأمنية بالمنطقة.

ونوّه سمو أمير القصيم ، بأهمية هذه المناسبة العزيزة على الجميع ، التي تعبر عن الاحتفاء بيوم العلم ، مشيداً بما قدمته الجهات المشاركة في المسيرة تحت إشراف إمارة المنطقة؛ وذلك احتفالاً بهذه المناسبة الغالية .

// انتهى //

00:38ت م

0018





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يطلق مسيرة سلام العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.