

مكة المكرمة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

توشح مبنى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمكة المكرمة بأكبر علم احتفاءً بيوم العلم، مقاسه ٣٢٥ مترا، كما ستحتفي جميع الوكالات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة يوم العلم من خلال إبراز مآثر هذه البلاد المباركة وقيادتها الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأعدت الرئاسة برنامجًا متكاملًا عبر جلسات منوعة برعاية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الأحد، حيث تحمل الجلسات عدة عناوين تتضمن رسالة الأمن والرخاء والنماء، ورسالة السيادة العدل والقوة، ورسالة التاريخ والمآثر، ورمزية العلم ودلالاته الوطنية والتاريخية.

// انتهى //

00:34ت م

0017





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مبنى شؤون الحرمين الشريفين يتوشح بعلم مقاسه 325 مترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.