السعودية اليوم / فرع وزارة الرياضة بنجران يشارك في الاحتفاء بيوم العلم



نجران 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

نظم فرع وزارة

وشملت الفعاليات التي أقيمت بنادي الأخدود الرياضي، السلام الملكي، ورفع العلم، والعديد من الألعاب الرياضية، التي هدفت إلى تفعيل هذه المناسبة، ومشاركة جميع شرائح المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

// انتهى //

00:29ت م

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نجران 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسنظم فرع وزارة الرياضة بمنطقة نجران ، عدداً من الفعاليات والأنشطة الرياضية ، وذلك احتفاءً بيوم العلم، الذي يصادف الـ 11 من شهر مارس من كل عام.وشملت الفعاليات التي أقيمت بنادي الأخدود الرياضي، السلام الملكي، ورفع العلم، والعديد من الألعاب الرياضية، التي هدفت إلى تفعيل هذه المناسبة، ومشاركة جميع شرائح المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على الجميع.// انتهى //00:29ت م0015

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