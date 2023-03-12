السعودية اليوم / برعاية سموِّ أميرِ الجوف.. فرع وزارة الرياضة يحتفل بيوم العَلَم



سكاكا 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

برعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، أقام فرع وزارة

وأكد مدير الفرع مريح المريح، أن الفعاليات تمت بمشاركة عدد من الأندية والمراكز

واستهدفت الفعاليات جميع شرائح المجتمع؛ لترسيخ معنى هذه المناسبة المهمة، وتعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي.

// انتهى //

00:27ت م

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سكاكا 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسبرعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، أقام فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف عددًا من الفعاليات؛ احتفالًا بيوم العَلَم.وأكد مدير الفرع مريح المريح، أن الفعاليات تمت بمشاركة عدد من الأندية والمراكز الرياضية والمجموعات الرياضية التطوعية،إذْ بدأت برفع علم المملكة من وكيل إمارة المنطقة حسين السلطان، وتضمَّنَت الفعاليات عروضًا لألعاب الدفاع عن النفس، وأخرى متنوعة، ومسيرةً للمشاة والدراجات النارية والهوائية.واستهدفت الفعاليات جميع شرائح المجتمع؛ لترسيخ معنى هذه المناسبة المهمة، وتعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي.// انتهى //00:27ت م0014

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