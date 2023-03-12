السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية تتزين للاحتفاء بذكرى يوم العلم الوطني



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

تزينت أروقة وشاشات ومنصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالأعلام والصور والفيديوهات للاحتفاء بذكرى يوم العلم الوطني، تماشياً مع الأمر الملكي القاضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم «يوم العلم» انطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة

وتأتي هذه المشاركة لترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب ما يشكله يوم العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً للتلاحم والوحدة الوطنية.

// انتهى //

00:26ت م

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الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واستزينت أروقة وشاشات ومنصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالأعلام والصور والفيديوهات للاحتفاء بذكرى يوم العلم الوطني، تماشياً مع الأمر الملكي القاضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم «يوم العلم» انطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها.وتأتي هذه المشاركة لترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب ما يشكله يوم العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً للتلاحم والوحدة الوطنية.// انتهى //00:26ت م0012

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