السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: العلم السعودي يُمثِّل هوية بلادنا ورمز رسالتها ووحدتها



الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

أوضح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن العلم السعودي يُمثِّل رمز هذه الدولة ومكانتها وتوحُّدِها قيادة وشعبًا تحت راية التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

وقال معاليه: "إن العلم الوطني يظهر البناء المتين والأصل العظيم الذي قامت عليه بلادنا منذ أن بناها الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- منذ تأسيسها على التوحيد، وتحكيم الكتاب والسنة، وتحقيق العدل، والوحدة، مروراً بالدولة

وأكَّد معاليه أن هذا العَلَم شاهدٌ على مسيرة التأسيس لبلادنا المباركة، ورمزٌ للعقيدة الصافية، والمنهج الوسطي السليم الذي يجمع ولا يُفرِّق، ويوحِّد ولا يشتت.

وبين معاليه أن العلم الوطني يمثِّل هوية بلادنا ورمز رسالتها، ووحدتها، حيث قامت على التوحيد والوحدة والإخاء، والولاء والوفاء المتبادل بين الشعب وقيادته الرشيدة الحكيمة الموفقة.

وسأل معاليه المولى -عز وجل- أن يحفظ هذا الوطن الغالي، ويديم عليه الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

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الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسأوضح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن العلم السعودي يُمثِّل رمز هذه الدولة ومكانتها وتوحُّدِها قيادة وشعبًا تحت راية التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله).وقال معاليه: "إن العلم الوطني يظهر البناء المتين والأصل العظيم الذي قامت عليه بلادنا منذ أن بناها الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- منذ تأسيسها على التوحيد، وتحكيم الكتاب والسنة، وتحقيق العدل، والوحدة، مروراً بالدولة السعودية الثانية، إلى عهد باني الدولة السعودية الثالثة ومؤسس كيانها وموحِّد أرجائها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وأبنائه الملوك البررة من بعده".وأكَّد معاليه أن هذا العَلَم شاهدٌ على مسيرة التأسيس لبلادنا المباركة، ورمزٌ للعقيدة الصافية، والمنهج الوسطي السليم الذي يجمع ولا يُفرِّق، ويوحِّد ولا يشتت.وبين معاليه أن العلم الوطني يمثِّل هوية بلادنا ورمز رسالتها، ووحدتها، حيث قامت على التوحيد والوحدة والإخاء، والولاء والوفاء المتبادل بين الشعب وقيادته الرشيدة الحكيمة الموفقة.وسأل معاليه المولى -عز وجل- أن يحفظ هذا الوطن الغالي، ويديم عليه الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.// انتهى //00:23ت م0011

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