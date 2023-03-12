السعودية اليوم / سموُّ أميرِ القصيم يرفعُ العَلَمَ على ساريتي التوحيد والبيرق بمناسبة يوم العَلَم



بريدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم ساريةَ ميدان التوحيد ،الواقع جنوب إمارة القصيم ، وسارية ميدان البيرق على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة؛ وذلك بمناسبة يوم العَلَم ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وهنَّأَ سموُّ أميرِ القصيم الجميعَ بمناسبة يوم العَلَم ، مؤكدًا أهميةَ المشاركة بمثل هذه المناسبات الوطنية التي تعكس جانبًا من جوانب تعزيز المواطنة لدى أبناء الوطن الغالي ، مشيدًا سموُّه بما شاهده من جهود مبذولة في الميادين التي تحمل علم المملكة راية التوحيد ، مثمنًا سموُّه جهودَ أمانة المنطقة بهذا الجانب، وتفعيل المناسبات الوطنية ، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ وطننا الغالي بقيادة مولاي خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين رئيسِ مجلس الوزراء حفظهما الله.

واستمع سموُّ أميرِ القصيم إلى شرح موجز من أمين منطقة القصيم عن عَلَم ميدان التوحيد الذي يصل إلى ارتفاع 75 مترًا يتوسطه برج تراثي يحيط به 300 كشاف إنارة, بالإضافة إلى 13 سارية ترفع العَلَم الوطني، و66 نخلة تعكس شعار المملكة، ويتزين الميدان بـ6000 متر من المسطحات الخضراء، و5800 متر من بلاط "الأنترلوك" بالإضافة إلى وجود 80 موقفًا للسيارات تحيط به، كما بيَّن المجلي أن ميدان البيرق على طريق الملك عبدالعزيز على مساحة إجمالية قدرها 380000م , يتوسطها سارية البيرق بارتفاع 100م وقطر2,10م تحمل علم المملكة العربية

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بريدة 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم ساريةَ ميدان التوحيد ،الواقع جنوب إمارة القصيم ، وسارية ميدان البيرق على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة؛ وذلك بمناسبة يوم العَلَم ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.وهنَّأَ سموُّ أميرِ القصيم الجميعَ بمناسبة يوم العَلَم ، مؤكدًا أهميةَ المشاركة بمثل هذه المناسبات الوطنية التي تعكس جانبًا من جوانب تعزيز المواطنة لدى أبناء الوطن الغالي ، مشيدًا سموُّه بما شاهده من جهود مبذولة في الميادين التي تحمل علم المملكة راية التوحيد ، مثمنًا سموُّه جهودَ أمانة المنطقة بهذا الجانب، وتفعيل المناسبات الوطنية ، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ وطننا الغالي بقيادة مولاي خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين رئيسِ مجلس الوزراء حفظهما الله.واستمع سموُّ أميرِ القصيم إلى شرح موجز من أمين منطقة القصيم عن عَلَم ميدان التوحيد الذي يصل إلى ارتفاع 75 مترًا يتوسطه برج تراثي يحيط به 300 كشاف إنارة, بالإضافة إلى 13 سارية ترفع العَلَم الوطني، و66 نخلة تعكس شعار المملكة، ويتزين الميدان بـ6000 متر من المسطحات الخضراء، و5800 متر من بلاط "الأنترلوك" بالإضافة إلى وجود 80 موقفًا للسيارات تحيط به، كما بيَّن المجلي أن ميدان البيرق على طريق الملك عبدالعزيز على مساحة إجمالية قدرها 380000م , يتوسطها سارية البيرق بارتفاع 100م وقطر2,10م تحمل علم المملكة العربية السعودية بحجم 18*12م .// انتهى //00:22ت م0010

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